Volley femminile A1: oggi Il Bisonte contro Casalmaggiore. Savino Del Bene da applausi. Tutto facile a casa della Itas

ITAS TRENTINO

0

SAVINO DEL BENE

3

ITAS TRENTINO: Shcherban 8, Michieletto 6, Guiducci 2, Moretto 1, DeHoog 10, Olivotto 3, Parlangeli (L); Mason 1, Stocco 0, Angelina 3. N.e.: Marconato, Zago, Mistretta (L). All. Marco Sinibaldi.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 2, Ruddins 12, Villani 14, Herbots 10, Nwakalor 7, Washington 13, Armini (L). N.e.: Alberti, Zhu, Di Iulio, Carol, Diop, Gay (L). All. Massimo Barbolini.

Arbitri: Armandola – Zanussi. Parziali: 16-25, 16-25, 18-25.

Partita a senso unico della Savino del Bene Scandicci che contro l’Itas Trentino ha fatto valere il suo più elevato tasso tecnico, grande solidità in ogni reparto e torna a casa con la quarta vittoria in campionato e una giusta carica per il tour de force che in due settimane la vedrà impegnata in altre quattro partite, fra campionato e Champions League. Ferme ancora la capitana Merlo e Antropova Barbolini si è affidato in avvio a una diagonale con Ognjenovic in palleggio e Ruddins opposto; Nwakalor e Herbots in banda, Washington e Villani al centro, Armini Libero. Rispetto alle "aquile" le biancoblù hanno dominato soprattutto a muro e in attacco con Washington (13 punti, 56% in attacco e 3 muri) e Villani (14, 66% a rete e 3 muri) – quest’ultima MPV del match – che hanno spaziato su tutte. Il coach del Trentino Sinibaldi ha cercato di rimescolare un po’ le carte ma tranne qualche fase del match il divario fra le due formazioni è sempre stato netto. Nel primo set, dopo l’iniziale 2-2, le toscane si portavano a +6 (4-10), Shcherban con un bel diagonale che bucava la difesa interrompeva la striscia ma le ospiti reagivano e con Herbots, Villani e Washington ben assistite da una illuminata Ognjenovic aumentavano il vantaggio sino al 16-24 quando Roddins coglieva il punto del set. Il secondo era una fotocopia del primo, la Savino Del Bene arrivava al 24-15, sprecava un primo set point ma metteva a segno quello dopo con Nwakalor. Sul 2-0 c’è stato equilibrio fino al 14-16, poi il Trentino ha commesso una serie di errori e le ospiti ne hanno approfittato chiudendo ancora con Washington.

IL BISONTE FIRENZE affronta oggi a Palazzo Wanny (ore 17, diretta streaming su volleyballworldtv) la Trasporti pesanti Casalmaggiore reduce da due sconfitte consecutive contro le tre vittorie delle fiorentine che hanno permesso alla squadra di salire al sesto posto.

Franco Morabito