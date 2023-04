Viola in campo per solidarietà Una giornata alla Mensa Caritas

E’ iniziata ieri alla Mensa di via Baracca l’iniziativa che vedrà coinvolta la Fiorentina a sostegno dei servizi della Fondazione Solidarietà Caritas Firenze. Sarah Huchet, giocatrice viola, e una rappresentanza del settore giovanile, con Gudelevicius e Padilla Mendoza dell’under 18, hanno visitato la Mensa e aiutato i volontari nel preparare il servizio che ogni giorno eroga circa 300 pasti caldi per persone in stato di assoluta povertà. Protagonista anche un primo gruppo di dipendenti del Club viola che hanno supportato i volontari della Fondazione Solidarietà Caritas.

Nel prossimo mese sarà coinvolto lo staff viola che si è legato a un atto di generosità ulteriore. Alla donazione fatta dalla Fiorentina con la Fondazione a supporto delle mense, i collaboratori della società hanno voluto dare un loro personale contributo destinando parte della loro retribuzione oraria alla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze.