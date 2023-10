Vaglia, installata l'attrezzatura sportiva nel giardino pubblico 'ex Tennis'

Firenze, 3 ottobre 2023 - Dopo l’aggiudicazione del bando 'Sport e Salute', di qualche mese fa, il Comune di Vaglia ha reso noto di aver completato la realizzazione delle opere in programma nel giardino pubblico 'Ex Tennis', nel centro cittadino.

Ad annunciarlo il vicesindaco e assessore con delega allo sport, Riccardo Impallomeni: “Durante la pandemia da Covid-19, la cessazione totale delle attività sportive al chiuso fece capire che era necessario attrezzare spazi all’aria aperta. Il Comune di Vaglia ha partecipato, e vinto, il bando 'Sport e Salute', ed ora con grande soddisfazione possiamo annunciare il termine delle installazioni nel giardino pubblico in centro a Vaglia, conosciuto come 'Ex Tennis'. Raggiungere un obiettivo- continua Impallomeni- è per l’Amministrazione motivo di orgoglio, significa infatti che gli uffici comunali hanno svolto bene il proprio lavoro, dando così la possibilità a tutta la cittadinanza di usufruire gratuitamente dei nuovi impianti”.

Nello specifico, sono state installate le parallele, una postazione di hand bike e una per gli esercizi calistenici (calisthenics small) e sbarre push up. Conclude Impallomeni: “Rivolgo ai miei concittadini solo una raccomandazione: usate gli attrezzi, ma usateli bene, non danneggiateli, non imbrattateli, dato che sono un bene pubblico, di tutta la Comunità, e costano tanto. Insomma, abbiatene cura”.