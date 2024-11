Un successo l’Albereta Run in Rosa

Firenze, 26 novembre 2024 – In tanti per la “tappa speciale” dell’allenamento collettivo denominato per l’occasione Albereta Run in Rosa, evento che era una delle tappe conclusive del Festival L’Eredità delle Donne, coordinato da Serena Dandini (direttrice artistica), che si è svolto a Firenze con epicentro Manifattura Tabacchi nell’ultimo fine settimana di novembre. La data del 25 novembre cadeva di lunedì, ed era una data impegnativa per il movimento podistico fiorentino perché arrivava il giorno dopo la maratona di Firenze che ha coinvolto tanti podisti, o in corsa o come volontari. Ma non era una data a caso, perché il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Oltre a questo, l’appuntamento aveva una valenza sociale ulteriore. Perché le magliette tecniche arancioni realizzate e distribuite per l’occasione previa un’offerta minima di 5 euro, hanno costituito un fondo benefico destinato a Firenze in Rosa Onlus, associazione che si occupa di prevenzione del tumore al seno presieduta da Lucia De Ranieri, presente all’evento. Così come presente è stata l’assessora allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, insieme al piccolo Gabriele, di pochi mesi, che “assapora” insieme a lei la maggior parte dei grandi eventi a cui lei presenzia.

Grandi ringraziamenti da parte della responsabile comunale dello sport fiorentino sono stati indirizzati nel suo saluto al microfono ad Uisp Firenze, per l’ennesimo impegno organizzativo carico di significato e risvolti sociali; complimenti raccolti dal presidente di Uisp Firenze Marco Ceccantini che ha riepilogato la genesi della giornata contro la violenza sulle donne e ha ringraziato a sua volta i tanti podisti presenti. Poi è cominciato il riscaldamento collettivo, tra musica e luci stroboscopiche, a ritmo dance, con quasi tutti i partecipanti che hanno eseguito delle coreografie di gruppo guidati da Elisa Sanpaolo, istruttrice di camminata sportiva de La Nave. E poi la partenza! Per smaltire le fatiche del fine settimana è stato deciso sul momento di adottare un’andatura unica, abbastanza lenta, sorta di camminata veloce, senza suddividere come di consueto i gruppi con i pacemaker delle varie velocità prestabilite. Una parte consistente del gruppo è comunque arrivata fino al Ponte Vecchio (e ritorno) dove è stata scattata la classica foto ricordo. Ora l’appuntamento torna quello classico e consueto, ogni quindici giorni, un mercoledì sì e uno no, e quindi il prossimo è fissato per mercoledì 4 dicembre, sempre con partenza alle 19.30 dalla sede di Albereta 2000 nel Quartiere 3 a Firenze con accesso da Piazza Ravenna.