Trofeo Old Firenze Memorial Scarpa La primavera di tornei al Padovani

Il Firenze Rugby 1931 si prepara per una primavera 2023 ricca di eventi all’impianto sportivo Padovani. Appuntamenti importanti per Firenze, per i tanti atleti che parteciperanno e che verranno a visitare la città con le loro famiglie. Con i tradizionali Torneo Città di Firenze e Torneo Francesco Borelli, ormai delle istituzioni per il rugby fiorentino, la novità di quest’anno sarà il Trofeo Old Firenze Rugby 1931 Memorial Scarpa che sarà il primo torneo old competitivo organizzato dal Firenze Rugby 1931, in programma il 20 maggio.

Dopo il riuscito Memorial Scarpa, organizzato l’anno per ricordare Leonardo Scarpellini su iniziativa del fratello Lorenzo la manifestazione diventerà un torneo old competitivo a 6 squadre del Firenze Rugby 1931 e della loro squadra old i Ribolliti. Anche la Misericordia di Firenze e i Vigili del Fuoco hanno parte attiva nel supporto e l’organizzazione dell’evento. Sarà una giornata ricca di appuntamenti a cominciare dalla mattina con un open day del Firenze Rugby 1931, Pompieropoli un’installazione ludica dei Vigili del Fuoco di Firenze che si ispira alle attività dei pompieri dove i bambini potranno giocare e dimostrazioni di primo soccorso a cura della Misericordia di Firenze. Il ricavato della manifestazione andrà in beneficenza all’associazione Onlus Un petalo per Margherita.