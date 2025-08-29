Trofeo Misericordia di Sesto Fiorentino, ecco l’undicesima edizione

Sesto Fiorentino, 29 agosto 2025 – Il 3 settembre dopo il grande successo dello scorso anno, torna l’11ª edizione del Trofeo Misericordia di Sesto Fiorentino, organizzato con la collaborazione tecnica del GS Club Ausonia e con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino.
Gara podistica non competitiva. Percorso principale: 10 km Percorso ridotto: 5 km per i camminatori. Partenza ore 20:00. Ritrovo: Piazza San Francesco 38, Sesto Fiorentino. Info e iscrizioni www.clubausonia.it, [email protected] – [email protected], 351 7877856.
Al termine della gara, i partecipanti potranno fermarsi a cena presso gli stand gastronomici allestiti nella sede sociale della Misericordia, punto di ritrovo e partenza dell’evento.
Servizio fotografico a cura della ETS “Regalami un sorriso”, che lo scorso anno ha contribuito all’acquisto di una nuova autoambulanza.