SportTrofeo Misericordia di Sesto Fiorentino, ecco l’undicesima edizione
29 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
Trofeo Misericordia di Sesto Fiorentino, ecco l’undicesima edizione

Si corre il 3 settembre, la manifestazione podistica è non competitiva

foto Regalami un sorriso

Sesto Fiorentino, 29 agosto 2025 – Il 3 settembre dopo il grande successo dello scorso anno, torna l’11ª edizione del Trofeo Misericordia di Sesto Fiorentino, organizzato con la collaborazione tecnica del GS Club Ausonia e con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino.

Gara podistica non competitiva. Percorso principale: 10 km Percorso ridotto: 5 km per i camminatori. Partenza ore 20:00. Ritrovo: Piazza San Francesco 38, Sesto Fiorentino. Info e iscrizioni www.clubausonia.it, [email protected][email protected], 351 7877856.

Al termine della gara, i partecipanti potranno fermarsi a cena presso gli stand gastronomici allestiti nella sede sociale della Misericordia, punto di ritrovo e partenza dell’evento.

Servizio fotografico a cura della ETS “Regalami un sorriso”, che lo scorso anno ha contribuito all’acquisto di una nuova autoambulanza.

© Riproduzione riservata