Ciclismo: due novità di rilievo per il Trofeo Giacomo Matteotti

Certaldo, 24 aprile 2025 - Novità per l’edizione n. 71 del Trofeo Giacomo Matteotti, la gara nazionale per élite e under 23 che si corre da molti anni a Marcialla, frazione di Certaldo e Barberino Tavarnelle.

Quest’anno la manifestazione organizzata dal locale Comitato Sportivi capitanato da Armando Nesi, e dall’Aics sezione ciclismo di Firenze, si svolgerà sabato 10 maggio su di un percorso diverso lungo 158 chilometri con partenza alle 13,30 da Piazza Brandi sede anche di arrivo.

Dopo i primi 10 km la gara percorrerà per tre volte un circuito di 30 km con la salita di San Donnino e passaggi da Marcialla, quindi il tratto finale di 57 km con la salita dei “Cipressini” da Poggibonsi a Barberino Val d’Elsa, e quella da Sambuca a Bivio Canaglia negli ultimi 10 km.

Infine non facili anche gli ultimi 4 km da Tavarnelle Val di Pesa all’arrivo di Marcialla con l’ultima impennata a meno di 400 metri dall’arrivo previsto poco prima delle 17,30. Il 71° Trofeo Matteotti si avvale anche del Trofeo Olearia Valpesana, azienda che da quando si corre a Marcialla è main sponsor dell’evento che richiama tanti appassionati di ciclismo.

Il Trofeo Matteotti iniziò nel 1952 con primo vincitore il mugellano Gastone Nencini, mentre nel 2024 s’impose il ligure Nicolò Garibbo con un finale in crescendo. Al momento sono 168 gli iscritti alla gara con quasi tutte le squadre nazionali più forti.