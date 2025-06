Trofeo Giugni a Maiano, foto e classifica

Fiesole (Firenze), 2 giugno 2025 – In occasione della Festa della Repubblica si è rinnovato l’appuntamento con uno dei classici del podismo fiorentino: il Trofeo Giugni, giunto alla 48ª edizione, e il 20° Memorial Martelli, organizzati dal Gs Maiano. La manifestazione si è svolta sulla distanza di 12 chilometri per la gara competitiva e 5 chilometri per la ludico-motoria. Il tracciato, tra i più impegnativi e affascinanti del calendario fiorentino, ha condotto gli atleti dalle Cave di Maiano, affrontando la salita fino a oltre Fiesole, per poi scendere verso il Castello di Vincigliata e infine risalire verso l’arrivo. Una sfida suggestiva, resa ancor più speciale dallo scenario naturalistico che ha incorniciato la fatica degli atleti.

La gara si è disputata sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Fiesole e della Città Metropolitana di Firenze. Un sentito ringraziamento da parte degli organizzatori è stato rivolto alla Fattoria di Maiano per la preziosa collaborazione. Al via, alle ore 9 dal Circolo ARCI Cave di Maiano, si sono presentati oltre 250 partecipanti.

Durante le premiazioni la ETS Regalami un sorriso, che ha curato il servizio fotografico ufficiale dell’evento, ha donato alla presidente del circolo Marzia Tallini un paio di piastre per il defibrillatore BLSD, giunte a naturale scadenza. Piero Giacomelli, presidente della ETS Regalami un sorriso, ha voluto sottolineare l’impegno del gruppo verso la cardio-protezione, testimoniato dalla presenza del defibrillatore ben visibile nella bacheca del Circolo di Maiano. Servizio fotografico ufficiale a cura della ETS Regalami un sorriso.