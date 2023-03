Trofeo Città di Firenze: il grande nuoto torna in riva all’Arno dopo 30 anni

Lorenzo Zazzeri, velocista della Rari Nantes Florentia e della nazionale

Firenze, 16 marzo 2023 – Firenze si tinge d’azzurro e diventa per due giorni capitale del nuoto italiano. Alla piscina Nannini di Bellariva, venerdì 17 e sabato 18 marzo i più forti atleti nazionali scenderanno in vasca in un meeting che mancava in città da circa 30 anni. L’ultimo appuntamento importante era stato quello degli assoluti primaverili del 1995. Il presidente vicario della Fin e numero uno della Rari Nantes Florentia, Andrea Pieri, ha colto al volo l’opportunità di organizzare sul lungarno il Trofeo Città di Firenze, valido come seconda e ultima tappa del Meeting del Titano (San Marino), che di solito si svolge a Milano.

“Questo meeting è l’occasione per portare in città l’élite del nuoto italiano, quella che ci ha fatto sognare ai Mondiali e agli Europei 2022 conquistando oltre 45 medaglie. Ringrazio la Fin per aver accettato la scommessa e il Comune per averci subito sostenuto” dice il presidente. “Nonostante le difficoltà post Covid e l’aumento delle spese energetiche, stiamo dimostrando come Federazione e come società che stringendo i denti possiamo fare tante belle cose – aggiunge Pieri –. La Rari oltre ai big Zazzeri, Restivo, Megli e Biagioli gode di un ampio panorama giovanile, in cui spiccano Irene Mati e Matilde Biagiotti che agli ultimi Mondiali juniores hanno conquistato cinque medaglie”.

Nella due giorni di gare, organizzata dal club biancorosso in collaborazione con la Fin e con il patrocinio del Comune, sono attesi oltre 350 atleti provenienti da circa 50 società, ma ospite d’onore sarà la squadra azzurra praticamente al completo: 32 nuotatori convocati e lo staff della nazionale guidato da Cesare Butini. “È un piacere per noi tornare a Firenze, un polo natatorio d’eccellenza - spiega il ct azzurro -. Sarà un test importante, a poche settimane dai campionati assoluti di Riccione da cui uscirà la selezione per gli eventi internazionali estivi, tra cui i mondiali di Fukuoka. Le uniche assenze sono quelle di Gregorio Paltrinieri, impegnato in una gara di open water, Margherita Panziera e Lorenzo Galossi, indietro nella preparazione”.

Lo sprinter gigliato Lorenzo Zazzeri, medaglia d’argento olimpica, ritorna in nazionale dopo i problemi di salute che lo hanno tenuto a lungo fuori dalla vasca: “È un onore nuotare in casa e per me è un primo passo per la ripresa dopo uno stop di 5 mesi. Il nostro è uno sport individuale ma senza la squadra non sarebbe lo stesso, per questo ho scelto di trascorrere questi due giorni con i miei compagni di nazionale. Spero che tante famiglie con bambini vengano a vedere i loro campioni”.

Una passerella d’onore per Firenze, con la Rai che trasmetterà in diretta le gare sul canale dedicato (RaiSport + HD e RaiPlay). “Come città – afferma l’assessore allo sport Cosimo Guccione – siamo orgogliosi di poter ospitare un appuntamento di nuoto nazionale. Questo evento è anche il frutto di un lavoro portato avanti in questi anni come amministrazione, con gli investimenti sulle piscine e per aiutare le società durante il Covid e la crisi energetica. E mi auguro che tante bambine e tanti bambini possano avvicinarsi al nuoto grazie a questa iniziativa".

Ingresso: 10 euro mezza giornata, 15 euro ingresso unico mattina/pomeriggio. Informazioni: [email protected]