Si è concluso sui campi del Padel 31 di Bagno a Ripoli il primo torneo Open organizzato nel 2023 dal circolo fiorentino. Al via più di 130 tra giocatori e giocatrici nei vari tabelloni che si sono affrontati per conquistare l’ambito trofeo.

Nel femminile primo posto nella manifestazione per il duo composto da Giorgia Rosi 2.1 e Flaminia Olmo 2.3, seconde favorite del torneo che in finale superano Sandra Lazzeretti 4.2 e Tiziana Giordano 2.2 con il punteggio di 6-0 6-1. In semifinale sono giunte Chiara Calvani 4.1 e Vittoria Giraldi 4.2, mentre sono state sconfitte dalle vincitrici il duo numero 3 del seeding Silvia Trassinelli 2.4 ed Elena Schiattelli 2.2.

Nel torneo maschile vincono la coppia formata da Mario Alejandro Bustos 3.4 e Contreras Rodrigo Tornielli 2.3 che in finale hanno la meglio per 6-1 6-4 su Andrea Patracchini 2.1 e Umberto Zuccatelli 3.4.

Nel Misto i favoriti Tommaso D’Anversa 2.2 ed Elena Schiattelli 2.2 prevalgono in finale per 7-5 6-4 sulla coppia numero 3 Tommaso Arcangeli e Silvia Trassinelli. In semifinale i finalisti avevano superato il duo Leonardo Santangelo e Francesca Mazzei per 6-3 3-6 10-7, mentre i vincitori avevano prevalso sulla coppia numero 4 del tabellone composta da Stefano Iacobelli e Francesca Fognani.

Il padel conferma la sua crescita e con un gran numero di partecipanti anche di giovane età e tanti sono i tornei in programma in questa stagione sportiva.

