Torneo di Viareggio: Fiorentina sconfitta (4-6) col Beyond ma comunque qualificata. Baby viola, la più pazza delle gare

Sconfitta tra mille rammarichi per la Fiorentina Under 18, che ha concluso il girone della Viareggio Cup al secondo posto perdendo per 6-4 al Viola Park contro la formazione nigeriana del Beyond Limits. Una gara da subito in salita per la squadra di Papalato, visto che gli africani sono stati in grado di andare in rete per ben tre volte nel primo quarto d’ora (con Adegboyewa, Ayodele e Isaac grazie quasi sempre alla complicità del portiere viola Vannucchi) e hanno pure sfruttato un errore dal dischetto di Padilla. I toscani sono così riusciti a riaprire la gara con Puzzoli ma un minuto dopo hanno incassato il poker con un tiro della distanza di Ogundare, autore anche di una doppietta in avvio di ripresa.

La Fiorentina ha così concluso la partita con un altro centro di Puzzoli all’ora di gioco sugli sviluppi di un rigore, con un rasoterra chirurgico di Maiorana e una botta dalla distanza di Generali che hanno reso meno amaro il passivo: "A dispetto del risultato, abbiamo avuto molte più occasioni noi di loro" il commento di mister Papalato: "Mi piacerebbe rincontrare il Beyond in finale per vedere la crescita della mia squadra". Cuomo e compagni, già qualificati con un turno di anticipo agli ottavi, torneranno in campo martedì al Viola Park.

Andrea Giannattasio