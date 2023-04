Team Pieri domina ad Olbia Successo di Prato al debutto Che sfortuna a Calenzano

E’ arrivata dalla Sardegna la prima vittoria stagionale per il Team Pieri che a Olbia ha conquistato il successo grazie al sardo, Alessandro Prato al debutto stagionale. Una vittoria che da certamente morale a tutto il team, come hanno dichiarato il presidente della società di Calenzano Piero Pieri e il direttore sportivo Federico Fioravanti, e che ripaga il sacrificio che la società fiorentina compie ogni anno per allestire la squadra e proseguire l’attività. Nella gara in casa di domenica a Calenzano invece un po’ di sfortuna ha precluso la possibilità di ottenere un piazzamento, ma i ragazzi stanno bene e sono convinti di essere protagonisti.

An. Mann.