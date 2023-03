Sporting Arno, quante novità Graziano Chiari è il nuovo ds

Novità importanti in casa dello Sporting Arno di Badia a Settimo. Il presidente Marzio Niccolai e tutto il direttivo societario, dopo la conferma del direttore generale e responsabile prima squadra e juniores Maurizio Pini, compie un autentico colpo di mercato portando in rosanero il direttore sportivo settore giovanile Graziano Chiari. Il nuovo ds si avvarrà della collaborazione di Daniele Maiorana meritevole di piena conferma. Graziano Chiari ha illustri trascorsi nelle file dell’Audace Legnaia, portando gli juniores nel campionato d’elite e la squadra dilettanti in Prima categoria. Negli ultimi anni è stato al Lanciotto Campi e al Firenze Ovest come direttore sportivo del settore giovanile.

Nuovo anche il responsabile della Scuola Calcio del club di Badia a Settimo che sarà Francesco Galli, tecnico già in organico con i rosanero che è stato promosso a un ruolo di grande importanza per una società che punta forte sull’attività di base e sul settore giovanile. I nuovi responsabili sono già al lavoro per un futuro sempre più di valore per i colori rosanero. L’attività dello Sporting Arno è svolta nell’eccellente impianto sportivo di Badia a Settimo, con il ristrutturato campo principale in erba sintetica di ultima generazione che è un fiore all’occhiello della società. Questo grazie ai lavori finanziati dal Comune di Scandicci.

Il club rosanero vuole crescere e rafforzarsi sempre più sotto la guida del nuovo staff societario diretto dal presidente Marzio Niccolai.

F. Que.