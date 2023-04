Sestese, una Promozione con numeri da corazzata

Nel girone D è stato l’anno della Sestese. Dopo una sola stagione la squadra del presidente Matteo Melani torna in Promozione. Con l’ultimo atto formale del campionato, tutto il popolo rossoblù assieme allo sponsor Massimo Baldini di "Lef Group" ha festeggiato la squadra che per l’occasione indossava una maglietta particolare con scritta: "Dalla prima all’ultima, campioni". Come puntualizza l’allenatore rossolblù, Fabrizio Polloni, che di campionati con questo ne ha vinti 18, fra campo e panchina: "Siamo stati sempre in testa fin dall’inizio – attacca –. Abbiamo affrontato squadre di grande valore come il Barberino Tavarnelle, secondo a tre punti, che a sua volta ha staccato di 8 lunghezze la Polisportiva Novoli. Poi, Sancascianese e Cerbaia. Quest’ultima, tra l’altro ha avuto Giovanni Di Tommaso, capo cannoniere del campionato con 21 gol. Tutte squadre fortissime che danno maggiore merito alla nostra vittoria. Vincere non è mai facile: io direi che vincere è sempre difficile".

Sul retro delle magliette celebrative un’altra scritta significativa: "Se avevate dubbi ve li abbiamo tolti tutti". I numeri certificano questa certezza: 68 punti, frutto di 21 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte; con il miglior attacco (55 gol) e difesa (17 reti) del campionato. Due i cannonieri della squadra: Cutini e Paggetti con 10 gol a testa.

"È stata una stagione memorabile – afferma il capitano Lorenzo Matteo – Faccio i complimenti al Barberino Tavarnelle che, se fosse stato in un altro girone, avrebbe vinto il campionato. Il nostro gruppo è stato fantastico, ha saputo reagire anche quando a dicembre ha perso due partite. Dedichiamo la vittoria alla società, allo staff tecnico, ai tifosi e allo sponsor che ci hanno sempre sostenuto in questa lunga cavalcata".

La rosa della squadra. Portieri: Leonardo Giuntini, Francesco Mocali. Difensori: Gabriele Bandinelli, Giuseppe Cavallaro, Cristoforo Coppini, Giacomo Matteo, Lorenzo Matteo, Mattia Nencini. Centrocampisti: Filippo Belli, Davide Frongillo, Alessio Gambini, Boubacar Sarr Papa, Alessio Stefanelli, Libasse Thiam, Matteo Tognelli. Attaccanti: Davide Alivernini, Daniele Cutini, Niccolò Ermini, Matteo Masetti, Ivan Paggetti, Felipe Renieri, Alessio Vastola. Preparatore portieri Alessio Viviani, fisioterapista Matteo Palagano, collaboratori: Paolo Chiavacci e Nicolo Ciaramelli. Dirigente accompagnatore Stefano Biagiotti.

Giovanni Puleri