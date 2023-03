"Scarpa d’oro mugellana" Testa a testa fra due punte Curraj e Parrini a caccia di gol

Testa a testa fra le punte Curraj (San Godenzo) e Parrini (Luco), per la 20esima edizione della ‘Scarpa d’oro mugellana’. La classifica comporta un diverso coefficiente per il quale vengono moltiplicati i gol realizzati: 1,80 per la Promozione, 1,60 per l’Eccellenza, 1,25 per la Prima Categoria e 1 per la Seconda Categoria. Questa la classifica parziale: 1) Curraj (San Godenzo) 26 punti; 2) Parrini (Luco) 23,40; 3) Simiele (Sant’Agata) 17; 4) Caleca (Firenzuola), Santilli (Sagginale), Zepponi (San Godenzo) 13; 7) Bruni (Fortis Juventus) 12,80; 8) Bachi (Audax Rufina) 12,60; 9) Guidotti (Fortis Juventus) 11,20; 10) Casini Benvenuti (Sagginale) 11.

F. Que.