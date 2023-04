Scandicci, vietato sbagliare A Mezzolara scontro salvezza

A quattro giornate dal termine lo Scandicci non può più sbagliare. Domenica prossima a Mezzolara inizia la volata finale che proseguirà poi con la Pistoiese in casa, la trasferta a Salsomaggiore per concludere al "Turri" con il Prato. Servono punti per non restare tagliati fuori dai play out a causa della forbice. La classifica recita: Salsomaggiore ultimo a 12 punti (retrocesso), Scandicci penultimo a 33 con Bagnolese. A salire, Correggese 40, Santangelo 41 e Mezzolara 42. Una situazione delicata per i troppi punti gettati via al "Turri" nei minuti finali con lo Scandicci in vantaggio. Inoltre, a complicare questo rush finale, ci sono da mettere in conto le squalifiche del giudice sportivo che questa settimana toglie alla formazione di Taccola tre giocatori fondamentali: Frascadore, Sinisgallo (squalificati per 2 giornate) più l’attaccante Tacconi. A questi va aggiunta anche l’assenza di Santeramo che deve scontare l’ultimo turno di squalifica.

Con queste assenze che Scandicci vedremo a Mezzolara?

"Non cambia niente: sarà il solito Scandicci battagliero – puntualizza il tecnico Mirko Taccola – Cambiano i protagonisti, ma la voglia e la determinazione di fare risultato, quello no".

Cambierà modulo?

"Abbiamo ancora qualche giorno per valutare meglio l’assetto tattico. Con tutto il centrocampo da inventare qualcosa cambierò. Giocherà Di Blasio e qualche giovane, con Borgarello che andrà in panchina per assaporare il clima partita. I ragazzi sono motivati, si stanno allenando con grinta; pronti a superare le tappe più importanti, iniziando da Mezzolara che sarà fondamentale".

Giovanni Puleri