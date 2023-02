La Primavera del San Donato Tavarnelle si è rimessa in moto per preparare la trasferta in programma sabato al ’Nicola Tubaldi’ di Recanati, ore 15. In un campionato difficile, i ragazzi di Marco Berchielli con la loro forza e consapevolezza, riescono sempre a dare il massimo contro avversari blasonati come Messina, Siena, Ancona, Taranto e Montevarchi. Questi ragazzi continuano a regalare alla società tante soddisfazioni rispetto alla squadra maggiore. E’ un bel gruppo che sorretto da tante giovani promesse come Mazzolli un playmaker difensivo, Papalini un centrocampista offensivo e da Corti un trequartista (sta sostituendo molto bene Viganò, ceduto alla Rondinella), riesce a mietere risultati importanti che hanno consentito al San Donato Tavarnelle di conquistare il 2° posto della classifica del girone B (con il Taranto) a 4 punti dalla capolista Fidelis Andria. "Ripartiamo con lo stesso spirito delle gare precedenti – puntualizza l’allenatore Marco Berchielli – per cercare di ottenere sempre il massimo. Sabato giocheremo sul campo della Recanatese che ci insegue a 4 punti. Non sarà una gara facile: all’andata perdemmo 4-1. Si rilevò una sconfitta salutare, da quella gara la squadra iniziò a ottenere ottimi risultati fino ad arrivare ai piani alti della classifica. Recanati dovrà essere il nostro nuovo punto di partenza. Confidiamo di fare una discreta prestazione per affrontare poi con spirito ben diverso il Messina nel prossimo turno".

G. Puleri