Amara sconfitta del San Donato Tavarnelle ad Ancona

Ancona, 11 marzo 2023 – Sconfitta amara per il San Donato Tavarnelle che contro l’Ancona al “Conero” ha rimediato tre gol ma non si è dato per vinto. Tanto da averci provato per tutta la partita e nonostante l'iniziale doppio svantaggio ha provato a reagire, ha centrato un legno e ha avuto qualche imprecisione di troppo. Una buona partita, di cuore, che tuttavia non è stato sufficiente e ha segnato uno stop al ruolino verso la salvezza.

L’Ancona è stato cinico in attacco e solida in difesa. Si inizia ed è subito gol dei dorici grazie ad un rigore realizzato da Di Massimo. Al 5′ minuto tocco di Bovolon in area di rigore e per l’arbitro, il signor D'Eusanio di Faenza, è penalty. Dal dischetto si presenta Di Massimo che spiazza Biagini. Il San Donato Tavarnelle non ci sta. Reagisce. Al 15’ Carcani con un traversone libera Marzierli: stop e conclusione in diagonale sul secondo palo ma la palla non entra. Entra, invece il tiro di Petrella al 18’: diagonale in area di rigore e Biagini è battuto. È il 2 a zero. Con un’occasione per parte, al 33′ l’Ancona con Simonetti la cui conclusione è neutralizzata da Biagini e al 36′ i chiantigiani con cross di Enrico Rossi e testa di Marzierli fuori, si arriva al 41’.

Dalla distanza Regoli colpisce l’incrocio dei pali pieno e sulla ribattuta Marzierli di testa non ha fortuna. Nonostante il San Donato provi a chiudere in crescendo il primo tempo non crea altre occasioni da gol, l’Ancona sembra riuscire a contenere la reazione del San Donato Tavarnelle e la prima parte si chiude sul 2 a zero. Nella ripresa in avvio il terzo gol dorico di fatto chiude i giochi. Neanche il tempo di iniziare (è il 1’ del secondo tempo) e Melchiorri va in rete: da pochi passi, deposita in gol a porta sguarnita su assist di Di Massimo. Al 53′ è un tiro di Simonetti a impegnare Biagini che alza in angolo, mentre al 61′ ci prova Noccioli e al 63′ Bovolon ma le loro conclusioni vengono neutralizzate da Perucchini.

Al minuto 85′ super intervento di Perucchini: Regoli mette in mezzo per Noccioli ma il portiere dorico riesce a respingere il tocco sotto misura. È l’ultima occasione che spegne le speranze di accorciare le distanze da parte dei chiantigiani.

TABELLINO

ANCONA (4-3-3) Perucchini; Mezzoni, Mondonico (67’ De Santis), Camigliano (78’ Fantoni), Martina; Simonetti, Gatto, Paolucci; Petrella (46’ Lombardi), Melchiorri (58’ Mattioli), Di Massimo (58’ Spagnoli). (Vitali, Moretti, Ruani, Pecci, Brogni, Barnabà, Basso) All. Colavitto

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2) Biagini; Carcani, Siniega, Gorelli, E. Rossi (75’ Montini); Regoli, Bovolon, (75’ Viviani), A. Rossi (46’ Sepe), Gerardini; Marzierli (60’ Noccioli), Galligani (60’ Borghi) (Cardelli, Calamai, T. Bianchi, Contipelli, Pezzola, Gjana) All. Buzzegoli-Ghizzani

ARBITRO Francesco D'Eusanio di Faenza

MARCATORI 5’ Di Massimo, 18’ Petrella, 46’ Melchiorri

NOTE ammoniti Sepe, Perucchini.