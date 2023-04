San Donato, sfida salvezza A Montevarchi è decisiva

È un sabato calcistico di Lega Pro decisamente importante per il San Donato Tavarnelle che oggi al "Brilli" Peri" in qualità di squadra ospite, alle 17,30, affronta l’Aquila Montevarchi per la 16ª giornata di ritorno. Siamo al rush finale della stagione: al termine mancano quattro gare. La classifica non lascia stare tranquilli: il "tesoretto" costruito con alcuni risultati importanti è stato ridotto al minimo anche per via delle quattro sconfitte di fila. Non è il peggior bilancio ma poco ci manca, perciò occorrerà provare a risalire la corrente. Contro l’Aquila Montevarchi si prospetta una sfida difficile delle quattro rimaste.

Bisognerà tornare a fare risultato per poter concludere la stagione per arrivare all’obiettivo minimo dei play out. L’Aquila del tecnico Marco Banchini ultima in classifica a quattro punti dai gialloblù, ripone tutte le speranze in questa sfida della vita, determinata a tirare fuori gli artigli per togliersi dalla scomoda posizione di fanalino di coda e sperare nei play out. Stavolta il pareggio serve a poco. "Ci sono in palio ancora 12 punti – afferma il capitano del San Donato, Duccio Brenna – Con il Montevarchi è uno scontro diretto fondamentale per il nostro futuro. Dobbiamo essere uniti, lottare tutti verso un solo obiettivo; quello dei tre punti. Tutti insieme fino alla fine per inseguire quell’obiettivo per il quale ci battiamo sin dallo scorso anno. È tempo di fare ulteriori sacrifici, ma occorrerà anche l’apporto più numeroso dei nostri tifosi gialloblù per sostenere la squadra in questo rush finale".

Per la gara di oggi, Buzzegoli ha convocato 26 giocatori: tre portieri, otto difensori e con il rientro di Bovolon sono otto i centrocampisti a disposizione. Per il reparto offensivo oltre a Russo, sono convocati Marzierli, Gerardini, Galligani, Ubaldi, Gjana e Noccioli; perciò si prospetta ampia scelta. Anche gli avversari con il recupero di sei giocatori rispetto all’ultima gara, si presentano all’appuntamento al gran completo. Infine, arbitra Monaldi di Macerata, coadiuvato da Ceolin di Treviso e da Ravera di Lodi; quarto uomo Andriambelo di Roma.

Giovanni Puleri