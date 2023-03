San Donato, sfida delicata Ad Ancona serve l’impresa

Il San Donato Tavarnelle oggi torna a giocare di sabato. La squadra del duo Buzzegoli-Ghizzani alle 17,30 sarà di scena allo stadio "Del Conero" contro l’Ancona Per affrontare questa sfida servirà quel San Donato Tavarnelle vincente delle trasferte di Carrara e Pontedera per poter raccogliere qualcosa di positivo contro l’Ancona allenata da Colavitto. Oggi, occorrerà tenere sempre alta la concentrazione per cercare di ottenere un altro risultato utile da consentire alla classifica.

Rispetto all’ultima gara casalinga, ai gialloblù tornano a disposizione il centrocampista Alessio Rossi e la punta Noccioli, quest’ultimo in sostituzione dello squalificato Russo. Inoltre, Calamai andrà ancora in panchina come pure Ubaldi e Brenna che saranno tenuti a risposo, in considerazione che in otto giorni ci saranno da affrontare tre partite importanti: Ancona, Olbia e Virtus Entella. Per la formazione in difesa la coppia Gorelli-Siniega sarà al suo posto, a centrocampo c’è il ritorno di Rossi che dà sicurezza, in attacco mancando Russo spazio a Noccioli e Gerardini con l’alternativa Galligani e Marzierli.

Nell’Ancona non ci saranno Prezioso, Moretti, D’Eramo e Pecci. Il tridente d’attacco sarà composto da Petrella, Melchiorri e Di Massimo, con gli inserimenti in difesa di Barnabà e Brogni. All’andata la gara terminò 1-1: al gol di Galligani rispose Spagnoli. La gara sarà trasmessa oltre che sulla piattaforma OTT Eleven Sport anche in diretta Sky.

Giovanni Puleri