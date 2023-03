San Donato, scontro delicato Con l’Entella non puoi fallire

Un altro anticipo per il San Donato Tavarnelle del duo Buzzegoli-Ghizzani con la trasferta sul campo della Virtus Entella (ore 17,30). Si tratta di una sfida delicata contro la compagine ligure che dopo la batosta di Cesena cercherà di riscattarsi, essendo in odore di promozione. Le due sconfitte di fila incassate dai gialloblù del presidente Bacci, hanno reso una classifica ancora più pesante, sollevando molte perplessità sulla possibile salvezza ai play out. Quando una squadra non riesce a coniugare testa e gambe, non ci si può aspettare di andare certo lontano. Così ha fatto la squadra gialloblù contro l’Ancora e Olbia; sfide che dovevano garantire punti. La sfida odierna di Chiavari non sarà facile, ma c’è bisogno di guardare avanti, di essere anche ottimisti.

Contro la Virtus Entella occorrerà scendere in campo con l’atteggiamento giusto, combattere fino all’ultimo respiro per un buon risultato: alla fine mancano solo sei partite. È quello che si aspetta la società, i tifosi ed in particolare la classifica che va tutelata se la vogliamo salvaguardare. Per la formazione, l’area tecnica può contare sulla stessa rosa impiegata contro l’Olbia, sperando che la difesa, il centrocampo e l’attacco con i vari Russo (nella foto), Marzierli, Noccioli, Galligani e Gerardini, facciano la loro parte. All’andata la gara si concluse in parità 1-1. Infine, arbitra Castellone di Napoli.

Giovanni Puleri