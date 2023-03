Risultati a sorpresa Ora in campo i favoriti

E’ terminata la prima settimana di sfide al torneo Open di pre qualificazioni Bnl d’Italia 2023, con montepremi di 25.610 euro, valido come 45° edizione dei Campionati Toscani Assoluti al Match Ball Firenze. La manifestazione si concluderà con le finali domenica 2 aprile e da oggi la kermesse fiorentina metterà in campo i giocatori del tabellone principale e i favoriti, sia per il maschile che per quello femminile.

Sono iniziati anche i tabelloni di doppio e al maschile la coppia favorita è quella composta dal duo Marco Speronello 2.1 (St Bassano) e Alessandro Ragazzi 2.2 (Tennis Levico Terme), mentre nella parte bassa ci sono i lombardi Riccardo Mascarini 2.2 (Canottieri Pavia) e Daniele Pasini 2.3 (Tc Guidizzolo). Le terze teste di serie sono i fiorentini Daniele Capecchi 2.1 e Pietro Fanucci 2.5.

Al femminile la coppia Viola Turini (Tc Prato) e Sofia Rocchetti (At Tolentino) entrambe 2.1 sono le numero uno, mentre le numero due sono Claudia Giovine 2.4 (Tc Italia) e Maria Vittoria Viviani 2.2 (At Piombinese). A seguire il duo aretino-senese Matilde Mariani 2.3 (Ct Giotto) e Linda Salvi 2.4 (Tc Sinalunga).

Nei match dei tabelloni intermedi è stato il beniamino di casa Pietro Padovani 2.8 (Match Ball Firenze) allenato da Daniele Giorgini a giocare ad altissimi livelli e a qualificarsi per il tabellone conclusivo riuscendo a vincere quattro partite consecutive, ma poi purtroppo per un infortunio non ha potuto proseguire. La partita più bella fino a ora è stata fra Padovani-Mattia Nannelli finita 6-2 2-6 6-4 dopo 3 ore di gioco. Un merito a Andrea Di Meo 2.7 (Libertas Livorno) bravo a qualificarsi dopo l’affermazione per 6-3 6-2 su Amedeo Malfetti (Tc Sinalunga). Nel femminile si è fatta applaudire l’under 16 Elisa Petroni (Ct Lucca) lo scorso anno vincitrice del titolo toscano under 15 proprio al Match Ball Firenze, che ha sconfitto 6-3 6-3 Gaia Montecchi ed ora entra nel seeding conclusivo. Dove è arrivata anche Iris Burato 2.8 (Tc Portogruaro) che nella sfida di qualificazione ha la meglio per 6-1 5-7 6-4 su Matilde Sanesi 2.6 (Tc Prato). Brava Chiara Bigazzi (Tc Rignano) 2.7 e da tenere d’occhio l’under 16 Chiara Rizzetto 2.6 di Casale.

Francesco Querusti