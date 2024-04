Reggello scala la vetta. Cerbaia sogna in grande

Nel girone D di Prima categoria il grande protagonista della giornata è il Reggello che vince 3-2 a San Godenzo e si avvicina a soli due punti dalla capolista Cubino. Il Reggello fa sua una bellissima gara con gol decisivo nei minuti di recupero. Le reti: 39’ Marra e nella ripresa 65’ Focardi e 92’ Violi per il 3-2 decisivo; mentre per il San Godenzo 8’ Sequi e 83’ Camara. San Godenzo: Manni, Pinzani (77’ Nika), Bonavita, Giannoni, Margheri, Allegri, Camara, Sequi (75’ Pretolani), Zepponi (46’ Roselli), Vallaj, Farsi (46’ Calabrese M.). All. Coppini. Reggello: Poggi, Sottili, Annetta, Rialti, Gjata (63’ Tozzi), Marra, Giachi (84’ Nyamsi), Peri, Focardi (75’ Crocini), Renzi (77’ Francia), Violi. All. Mori.

Il Cubino perde 2-0 sul campo dell’Incisa che conquista i tre punti grazie alla doppietta di Cassigoli nella ripresa. L’Incisa si conferma al terzo posto a pari punti con lo Sporting Arno che vince 2-1 espugnando Chianti Nord. Belmonte passa 3-2 a Casellina. Casellina in gol con Sammartino e Coppe; per il Belmonte: Olivieri 2 e Lomys. Bibbiena-Galluzzo 1-1, Pratovecchio-San Clemente 1-4 (gol Tonielli 3 e Ciullini); Pian di Scò-Levane 2-0, Rignanese-Castelnuovese 3-0.

Nel girone C vincono tutte le prime e il vertice è invariato. La capolista Cerbaia batte 2-1 gli Amici Miei con a segno Di Tommaso ed Enache e continua a sognare la Promozione. Lo Jolo batte il Gambassi 3-2 e si conferma secondo. Al terzo posto risale la Folgor Calenzano dopo il colpo grosso (2-1) in trasferta contro il Barberino Tavarnelle. Mentre la Ginestra pareggia 1-1 col Csl Prato e scende al quarto posto. Punto prezioso conquistato dalla Sancascianese sul campo del Quarrata 1-1 finale, con pareggio della Sancascianese per merito del ‘Puma’ Lumachi giocatore simbolo della squadra. L’Albacarraia passa 5-1 a Castello.

Il Novoli fa suo il derby sul campo di un Isolotto già retrocesso per 2-0.

Il Casale Fattoria passa 1-0 a Barberino di Mugello, con gol decisivo ad inizio gara al 5’ di Cupini. Nel Barberino, che ha cercato con volontà il pari, espulso al 94’ il portiere Canapa e in porta va l’attaccante Britos. Barberino di Mugello: Canapa, Rinaldi (74’ Mata), Comelli T., Alpi (54’ Nuti), Nencini, Patti, Stoppa, Neri (52’ Comelli R.), Cavicchi, Fioravanti (74’ Britos), Mengoni (63’ Mucaj). All. Lastrucci. Casale Fattoria: Giuntini, Zinna, Fabozzi (88’ Ricordati), Raimondo, Rossetto, Di Noto, Sardini (61’ Torracchi), Colzi, Pacini (85’ Giovanchelli), Pannilunghi, Cutini (90’ Aduwa). All. Ermini.

Francesco Querusti