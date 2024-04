San Donato, ormai è fatta. Salvezza matematica

TAU ALTOPASCIO

SAN DONATO TAVARNELLE

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Perillo (67’ Manetti), Capparella, Bruzzo, Antoni, Lombardo, Meucci (72’ Piccini), Noccioli (79’Odianose), Bruno, Andolfi (46’ Zini), Vellutini (46’ Malva). All.: Venturi.

SAN DONATO TAVARNELLE: Campinotti, Nobile, Sichi, Videtta, Calamai, Chiti, Neri (65’ Papalini), Marianelli, Oitana (87’ Di Blasio), Bellini (85’ Bocci), Belli. All.: Brachi.

Arbitro: Jusufoski di Mestre.

Marcatori: 3’ Chiti, 95’ Lombardo.

Note: spettatori 200. Angoli 7-5. Ammoniti: Lombardo, Malva, Zini, Campinotti, Belli.

ALTOPASCIO – Finita con il risultato che doveva protocollare la salvezza matematica per il San Donato Tavarnelle, la sfida contro il Tau Altopascio è stata di grande intensità, il che non ha tradito le attese data l’importanza della posta in palio. La vittoria sfumata al 95’ non cancella l’euforia dei gialloblù che ottengono la salvezza con una giornata di anticipo. I gialloblù molto determinati per questa loro ultima trasferta stagionale, scappano via subito in apertura di gara (3’) grazie alla rete di Chiti. Da calcio d’angolo battuto da Belli, con palla che spiove in area, colpo di testa di Chiti che costringe Di Biagio alla respinta. Raccoglie nuovamente Chiti che segna di precisione. L’entusiasmo e la determinazione consentono al San Donato di sviluppare bene tutto il primo tempo, sfiorando in due opportunità il gol del raddoppio.

Nella ripresa la forte reazione della squadra dell’ex Venturi veniva sempre controllata anche con qualche difficoltà dalla difesa ospite. Quando la vittoria sembrava ormai certa, al 95’ c’è una palla nel mezzo, con Odianose che fa sponda a beneficio di Lombardo che con un tiro di precisione supera Campinotti. C’è un tanto rammarico per il gol subito, ma la salvezza è il risultato che ha più valore.

