Mattagnanese fuori a testa alta

Si è conclusa la stagione della Mattagnanese di Borgo San Lorenzo che è stata sconfitta 9-6 nei play off dal Boca Livorno. Da ricordare che i mugellani avevano vinto la partita di andata per 3-1. Un campionato di serie B nazionale che ha visto la Mattagnanese ricoprire un ruolo da protagonista, concludendo il proprio girone al quarto posto ed uscendo dal campo a testa alta al termine della sfida play off col Livorno. "Il nostro obiettivo di inizio stagione - afferma il presidente Tommaso Quartani - erano i play off e li abbiamo conquistati con merito. Rimane il rammarico di questa sconfitta con il Livorno giocando alla pari, ma siamo stati superati a causa di un inizio gara senza la giusta concentrazione e per alcuni nostri errori. Ringrazio tutto il gruppo rossoverde per questa brillante stagione rappresentando a livello nazionale la forza del territorio mugellano".

Quartani ha già lo sguardo rivolto alla prossima stagione: "Siamo al lavoro per programmare il futuro che vedrà numerose novità. Siamo in contatto con un nuovo allenatore e direttore sportivo, come già previsto, cambieremo anche alcuni giocatori pur confermando in gran parte la rosa. La Mattagnanese vuole crescere ancora ed essere un punto di riferimento del territorio, valorizzando giocatori del posto e inserendo alcuni elementi di spicco per potenziare l’organico. Allestiremo anche una squadra di giovani come valido serbatoio e per coinvolgere il territorio e il paese".

Nella gara di ritorno dei play off il Livorno è partito a razzo andando in vantaggio 4-0. La prima frazione di gioco si è chiusa sul punteggio di 7-3. Nella ripresa c’è stata la reazione della Mattagnanese, sfruttando un ottimo portiere di movimento, portando il risultato sul 8-6. Quando sembrava possibile arrivare ai tempi supplementari è arrivato purtroppo l’ennesimo errore difensivo che ha condannato i mugellani alla sconfitta per 9-6. La finale play off del girone sarà Futsal Prato-Boca Livorno.

Francesco Querusti