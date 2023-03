Pontassieve, due colpi per svoltare "I play off sono nelle nostre mani"

Dopo quattro gare che hanno fruttato un solo punto, il Pontassieve sembra aver svoltato. Lo confermano le ultime due vittorie: a Castiglion Fiorentino e in casa con la Chiantigiana. Sei punti che hanno consentito alla squadra di Marco Brachi di entrare nella griglia play off. Il tecnico, dopo l’ultimo successo ha parlato chiaro: "Il traguardo play off è nelle nostre mani". Il tecnico azzurro ha ragione: gli spareggi sono un obiettivo possibile, anche se le ultime tre gare di calendario non sono facili. Il Pontassieve andrà a far visita alla Colligiana, ospiterà la Baldaccio Bruni e chiuderà sul campo del Mazzola Valdarbia. Riuscirà la squadra di Brachi a centrare l’impresa? "Siamo padroni del nostro destino – precisa il tecnico – La squadra sta bene, è all’altezza per centrare l’obiettivo serve il massimo".

Alle spalle Rondinella e Fortis non demordono. "La Fortis ha un calendario di ferro: Baldaccio Bruni, Mazzola Valdarbia e il Signa. La Rondinella, domenica gioca con la capolista Figline, poi con il Prato 2000 e Zenith Prato. Tanti scontri diretti che possono creare scossoni. È un finale di campionato affascinante". Con la zona play off con squadre a pari punti scatta la classifica avulsa: "Con gli scontri diretti – chiude – non siamo messi male. Intanto giochiamo queste tre gare, poi si vedrà".

Giovanni Puleri