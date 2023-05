A Firenze una pizza in onore di Luciano Spalletti

Firenze, 10 maggio 2023 - Si chiama 'Don Luciano da Certaldo' ed è la pizza realizzata a Firenze in onore del tecnico del Napoli campione d'Italia Luciano Spalletti. La pizza, 'pezzo unico', è stata dedicata all'allenatore di origini toscane da un gruppo di appassionati di calcio e del buon cibo che vivono nella città gigliata e che questa mattina l'hanno degustata in attesa poi di offrirla al mister fresco del titolo di campione d'Italia e che invitano a Firenze appena terminato il campionato per mangiare insieme a lui la 'Don Luciano' che mette insieme i sapori campani con quelli toscani.

Gli ingredienti, scarola, capperi, pomodorini, olio extravergine, mozzarella e altro ancora, spiegano i sostenitori azzurri, sono stati selezionati da Gennaro Maddaloni, maestro dell'arte del pane e autore della ricetta, che li ha accuratamente impastati nel suo laboratorio in via Gioberti.