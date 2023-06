Pallavolo, la Savino Del Bene ingaggia Francesca Villani. L’atleta pratese torna nella sua Toscana

Firenze, 22 giugno 2023 – Dopo la conferma di Zhu Ting e gli acquisti di Britt Herbots e Lindsey Ruddins, la Savino Del Bene Volley annunciare l'ingaggio di Francesca Villani. Con l'arrivo di Villani la Savino Del Bene Volley comunica ufficialmente di aver completato il reparto schiacciatrici per la stagione 2023-2024.

Per Villani si tratta di un ritorno nella sua terra natale. L'atleta nata a Prato il 30 maggio 1995 tornerà a giocare nella sua regione dopo ben dieci stagioni trascorse in giro per l'Italia. Nelle ultime tre annate la giocatrice toscana ha indossato la maglia della Reale Mutua Fenera Chieri e con la formazione piemontese ha vinto la WEVZA Cup 2022 e la Challenge Cup 2022-2023. Villani ha contribuito in maniera determinante ai successi di Chieri e nell'ultimo campionato di Serie A1 è scesa in campo in 28 partite tra regular season e play off, mettendo a referto 304 punti, 29 muri vincenti e 7 ace.