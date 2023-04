Ovest o Porta Romana Chi giocherà in casa? Ecco gli ultimi verdetti

Con la 34ª giornata, il campionato di Eccellenza arriva al traguardo. Con i primi verdetti sentenziati nel turno precedente con la vittoria della capolista Figline e la retrocessione in Promozione di Prato 2000 e Chiantigiana, l’ultimo round del girone B sarà decisivo per assegnare l’ultimo posto per i playoff. Inoltre, sapremo fra Firenze Ovest e Porta Romana chi giocherà in casa lo spareggio playout per l’ultima retrocessione. Riposa Firenze Ovest. Queste le ultime gare odierne delle 15.

Figline 1965-Prato 2000. Sarà uno stadio "Del Buffa" tutto colorato di gialloblù per la passerella della capolista Figline promossa in serie D. Per i valdarnesi ultimo atto di formalità contro la retrocessa Prato 2000.

Rondinella-Zenith Prato. Oggi al "Bozzi" si gioca una sfida che per la Rondinella può valere un posto nei play off. L’allenatore Francini non potrà disporre di Antongiovanni, mentre nello Zenith non ci sarà Caggianese.

Mazzola Valdarbia-Pontassieve. Altra sfida decisiva per i playoff con la squadra senese priva di Majuri, mentre Brachi non avrà Taflaj squalificato.

Signa 1914-Fortis Juventus. Partita di congedo per il Signa contro la Fortis priva di Pezzati.

Chiantigiana-Porta Romana. Un Porta Romana al completo punta a vincere per sperare di giocare in casa lo spareggio playout con l’Ovest. Senesi privi di Ticci e Nieri.

Colligiana-Lastrigiana. Padroni di casa senza De Vitis e Mugnai, Lastrigiana al completo.

