Nazionale donne futsal. C’è da battere la Spagna

La nazionale femminile di calcio a 5 gioca due amichevoli di lusso con la Spagna al Palazzetto di Scandicci. Appuntamento in via Rialdoli, oggi alle 21 e domani alle 19. Le due formazioni tornano in campo a poco meno di un anno dall’ultimo doppio confronto e il primo storico pareggio (2-2) delle Azzurre del futsal. Nel frattempo, la Spagna ha conquistato il suo terzo Europeo consecutivo, ma la Nazionale italiana è pronta a rimettersi alla prova nelle due amichevoli in programma al Palasport di Scandicci (entrambe in diretta su Futsal TV). Ieri la presentazione del doppio confronto, alla presenza del vicepresidente della Divisione Calcio a 5, Antonio Scocca, dell’assessore di Scandicci, Andrea Franceschi, della Ct Francesca Slavatore, del portiere Ana Sestari, oltre che dei vertici toscani federali, Paolo Mangini, Ivan Afffibiato, Valentina Rosini.

"Le amichevoli che vedrete – ha detto il Ct della Nazionale Francesca Salvatore – sono la parte finale, ma dietro c’è un’intera squadra che ha lavorato per noi. Abbiamo trovato rispetto, educazione, affetto, abbiamo lavorato con serenità e per questo ringrazio tutti. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, conosciamo benissimo la Spagna: non può essere mai un’amichevole, perché sono campionesse. Ma c’è un dato importante da sottolineare: negli ultimi due anni, si è alzato il livello di attenzione che loro hanno nei nostri confronti, non solo nei risultati. Sentire che la Spagna ha voglia di giocare con l’Italia mi ha riempito d’orgoglio: significa che iniziamo anche noi ad essere competitivi". "Ringraziamo il Comitato e la Divisione Calcio a 5 che ci hanno permesso di ospitare un evento di grande prestigio – afferma il presidente Paolo Mangini -. In settimana, la Nazionale spagnola di calcio a 11 è stata battuta dalla nostra Italia e speriamo che questo possa essere di buon auspicio anche per le Azzurre del futsal".

Fabrizio Morviducci