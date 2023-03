Match Ball show Al via i campionati Toscani Assoluti

Torneo di tennis di grande importanza al Match Ball Firenze, dal 18 marzo al 2 aprile. Tutto pronto per gli Open di pre qualificazioni Bnl d’Italia 2023 con montepremi di 25.610 euro e valido come 45° edizione dei Campionati Toscani Assoluti. Si giocherà su campi all’aperto, con ingresso libero al pubblico, con circa 800 partecipanti. L’evento è stato presentato ieri: "La storia del nostro circolo ha il duplice aspetto dell’attività agonistica e sociale - spiega Leonardo Casamonti, vice presidente del Match Ball -. Grazie a mio padre Roberto siamo riusciti a mantenere la tradizione di una manifestazione che è il fiore all’occhiello della Toscana e assegna anche i titoli regionali assoluti. Un evento che è unico nella nostra regione e dà la possibilità di qualificarsi per il Torneo del Foro Italico a due giocatori e due giocatrici nel singolare, oltre ai vincitori del doppio maschile e femminile". Fra i presenti il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini: "Questo torneo è di grande valore anche per il nostro territorio". Nel maschile favoriti il fiorentino Daniele Capecchi insieme al veneto Marco Speronello e al romagnolo Manuel Mazza; al femminile le favorite saranno Viola Turini e l’esperta giocatrice trentina Angelica Moratelli. Obiettivo da record con circa 800 partecipanti

Francesco Querusti