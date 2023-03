Mancano le adesioni Salta il charter viola in direzione di Sivas

Giovedì prossimo, 16 marzo, la Fiorentina giocherà la partita di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro i turchi del Sivasspor, e lo farà senza il nutrito gruppo di tifosi che l’hanno accompagnata in giro per l’Europa. In tutti gli stadi, da quello del Twente fino a Braga, i viola non hanno fatto mancare il loro appoggio, ma non sarà altrettanto in terra turca.

E’ saltato infatti, il volo charter che l’Atf, associazione tifosi fiorentini, aveva organizzato apposta per i sostenitori viola.

Forse è stato il prezzo a spaventare, visto che la spesa sarebbe stata di 500 euro con volo alle 7.30 da Bologna, arrivo in Turchia, partita allo stadio e ritorno in nottata, o forse la distanza da percorrere di quasi 3000km. Fatto sta che dei 180 posti sul volo, solo 60 hanno trovato un passeggero, costringendo gli organizzatori a rinunciare.

Saranno poco più di 20, nonostante le avversità, i tifosi viola che raggiungeranno la città di Sivas per seguire la squadra di mister Italiano in una delle trasferte più lunghe e scomode dal punto di vista logistico di tutta la competizione.

Iacopo Nathan