Luco-Dicomano, poche emozioni Il derby ripetuto finisce in parità

LUCO

0

A.G. DICOMANO

0

LUCO: Brunelli, Buzzigoli, Marucelli, Arias Arango, Farina, Gianassi, Parri (52’ Kuka), Calabrese (57’ Rocchini), Cirillo (72’ Maretti), Parrini, Trotta. All. Allori.

A.G. DICOMANO: Maionchi, Giordani, Fumelli (64’ Bianchi), Carnevale, Pantiferi, Nencioli, Fabbri, Fedele, Coralli (30’ Fayé, 79’ Reggioli), Gori (64’ Beraldi), Marrani. All. Tortelli.

Arbitro: Norci di Arezzo.

Grezzano - Allo "Stefano Bini" di Grezzano va in scena la ripetizione del derby Luco-Alleanza Giovanile Dicomano, sospeso al 78’ lo scorso 18 febbraio e che si rigioca dopo che la sentenza di primo grado aveva assegnato la vittoria a tavolino agli ospiti, annullata in secondo grado. La sfida termina sullo 0-0 e con poche occasioni da gol. Meglio i padroni di casa nei primi 40’. Parrini al 13’ sfiora il palo con un diagonale, poi intorno alla mezz’ora salta il portiere Maionchi in contropiede, ma la difesa degli ospiti libera dopo un tiro debole. Poi cresce la squadra allenata da Giovanni Tortelli, che si propone di più. Anche nella ripresa l’equilibrio prosegue, con tanti cambi a spezzare i ritmi. Nell’ultima parte dell’incontro la partita non propone più molte emozion: pari giusto. Tutto è ancora aperto: il Luco spera sempre nei play-off, il Dicomano nei play-out.