Luco-Dicomano, derby show Antella: che rischi a Quarrata

Sabato di anticipi nel girone B. Oggi, alle 15, quattro squadre scendono in campo per aprire la 7ª giornata di ritorno.

Luco-A.G. Dicomano (2-2: Nardoni, Bencini, Marucelli, Parri) arbitro Marchi di Siena. Il derby del Mugello che va in scena al "Bini" si preannuncia molto interessante con le due squadre decise ad affrontarsi ad armi pari per conquistare l’intera posta per motivi diversi: il Luco allenato da Allori, mira a risalire posizioni per stare a contatto con la zona play off distante soltanto di due punti. Invece, il Dicomano del tecnico Giovanni Tortelli, dopo la sconfitta casalinga suta contro il San Piero a Sieve, cerca il riscatto per risalire dalla penultima posizione di classifica che agita lo stato d’animo dei tifosi. Sarà sicuramente una sfida particolare, ben diversa da quella dell’andata. Il Luco si presenta senza Brocchi squalificato, Sanni e Trotta infortunati. Nel Dicomano c’è solo l’indisponibilità di Fumelli, il resto del tutto è tutto a disposizione.

Quarrata-Antella 99 (3-2: Santucci, Merciai, Corsini, Del Bianco, Vigoroso) arbitro Fantoni sez. Valdarno. Per questa trasferta allo stadio "Raciti" di Quarrata, l’allenatore Morandi deve fare a meno di alcuni giocatori importanti; dell’attaccante Tacconi e del centrocampi-sta Picchi. Assenze che costringeranno il tecnico dell’Antella a ripiegare su qualche giovane, impostando una gara prudente per un risultato necessario a non perdere terreno dalla zona alta della classi-fica. Nel Quarrata non ci sarà Dragomanni.

G. Pul.