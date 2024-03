L’ex presidente. Salica e i Della Valle: "Dolore immenso»

Gino Salica, ex vice presidente della Fiorentina, già presidente della prima squadra della famiglia Della Valle, la Florentia Viola è arrivato a Firenze per l’ultimo saluto a Joe Barone.

"Questo evento – le parole di Salica a Rtv38 – ha colpito tutti, noi compresi. Anche se ormai sono cinque anni che non siamo più a Firenze, siamo rimasti molto legati sia alla città che al mondo viola. Quando abbiamo saputo del malore domenica abbiamo sperato che ce la potesse fare, ma abbiamo subito capito che c’erano pochissime speranze. Con Diego e Andrea Della Valle, ma anche sentendo tutti i consiglieri del vecchio CDA con cui siamo rimasti molto legati, abbiamo deciso di fare un salto alla camera ardente".

"Per me e la famiglia Della Valle – ha aggiunto Salica – è stato come tornare al 2018, al dramma di Astori".