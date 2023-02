La Rufina strapazza il Lebowski e vola in vetta

di Giovanni Puleri

Per il campionato di Promozione è stato un sabato straordinario con la gara dell’anticipo del girone "B" giocato fra l’Audax Rufina e il C.S. Lebowski. Una scontro di vertice che ha visto la Rufina sbarazzarsi del Lebowski per 4-2, un successo senza storia che ha consentito alla formazione bianconera di Diotaiuti di scavalcare in classiifca la capolista Lanciotto Campi che oggi resterà ferma per il turno di sosta. I gol: All’8, 30’ Bachi, 32’ Cicalini, 77’ Rosi, 81’ Celentano, 89’ Castri. Oggi alle ore 15, si giocano le restanti partite della 6ª giornata.

Questo è il programma. Rignanese-Athl. Calenzano (all’andata 2-1: Simoni, Mandè, Kuqi) arbitro Iacopini di Firenze. La Rignanese di Lucchesi si presenta all’appuntamento senza Spiga squalificato e con Landini la cui condizioni saranno valutate prima della gara. Nel Calenzano non giocherà Landolina, mentre l’allenatore Lacchi che è squalificato sarà sostituito in panchina dal vice Galeotti. Rientra Sternini.

A.G. Dicomano-S. Piero a Sieve (1-2: Giani, Cassai, Marrani) arbitro Giacomelli di Pisa. Il derby del Mugello si prospetta interessante con il Dicomano tornato a splendere, deciso a proseguire sulla strada dei successo anche per riscattare la sconfitta dell’andata. Il tecnico Tortelli ha solo un solo dubbio, Fumelli. Invece il San Piero che recupera Gori, non potrà utilizzare Zeni.

Montelupo-Grassina (1-1: Manecchi, Garunja) arbitro Latini di Empoli. Per questa trasferta empolese l’allenatore dei rossoverdi Cellini recupera Colasuono e dovrà valutare le condizioni di Aprea. Per il resto del gruppo è tutto a disposizione. Nel Montelupo non gioca Cerboni squalificato.

Antella 99-Luco (0-0) arbitro Cremonini di Pisa. Si profila una sfida interessante in chiave play off. L’Antella di Morandi che recupera Vadi, è intenta a difendere il terzo posto. Il Luco di Allori sarà privo di Brocchi e Bruni ma rientra Trotta.

Affrico-Quarrata Olimpia (2-0: Papini, Silli) arbitro Argenti di Grosseto. Per la squadra di Tognozzi è il momento di tornare a vincere. Nonostante le assenze di Pecorai e Longo, l’Affrico vuole riassaporare il successo oltre per la classifica, per il morale in vista del prossimo impegno di spessore sul campo del Grassina.