La giornata tutta rosa Che festa a Coverciano

Giornata dedicata al calcio femminile, in occasione della Festa della Donna, al Centro Tecnico di Coverciano promossa dal Comitato regionale Toscana della Federcalcio. Durante la giornata si sono disputate partite ed eventi legati alla valorizzazione del calcio femminile, settore che è in grande crescita a livello nazionale e in Toscana. L’iniziativa ha visto la disputa della partita fra la Rappresentativa regionale femminile, che parteciperà al Torneo delle Regioni, contro il Football Arezzo Primavera allenato da Ilaria Leoni.

La Rappresentativa Toscana femminile è scesa in campo con Schiavone, Bussolari, Avendato, Carletti, Buratti, Casini, Papi, Maroso, Sitri, Campi, Martinelli, Manieri, Gonzi, Danci, Giusti, Musella, Alvarez, Passaglia, Aug, Barsotti. Allenatore Simone Maccari. Di rilievo la presenza delle giocatrici fiorentine Arianna Giusti della Vigor Rignano, insieme a Camilla Campi e Alessia Papi del Rinascita Doccia. Ma tante altre sono le giocatrici fiorentine sotto osservazione per essere inserite nella Rappresentativa, una squadra che vorrà essere protagonista al prestigioso Torneo delle Regioni.

Per quanto riguarda le categorie delle più giovani erano presenti tantissime ragazze di varie società fiorentine fra cui Sporting Arno, Fortis Borgo, Firenze Sud, Affrico, Rinascita Doccia, Cs Lebowski, Vigor Rignano, Casellina, Castelfiorentino e Poggibonsi. "Una manifestazione di grande rilievo -afferma Luciana Pedio, delegata regionale Figc al calcio feminile - che ha avuto come finalità la valorizzazione del calcio femminile, settore che vede un crescente numero di partecipanti, con tante mini calciatrici di giovane età che hanno avuto la possibilità di entrare nel magico mondo del Centro Tecnico di Coverciano. Un giornata che rimarrà nel cuore di tutti noi. Siamo felici che anche Firenze e la Toscana abbiano partecipato con entusiasmo al nostro progetto e al termine della giornata il presidente regionale Paolo Mangini, insieme al dirigente federale Vasco Brogi, ha donato la mimosa a tutte le partecipanti per una bella festa del calcio in rosa che a msso il divertimento al primo posto".

F. Que.