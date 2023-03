Juniores del Casellina Un riscatto di qualità

Appena un anno fa gli Juniores del Casellina disputavano ancora il campionato provinciale, oggi lottano a sorpresa al vertice dei regionali. Con la vittoria sulla capolista Viaccia la compagine biancorossa si è portata infatti ad un solo punto di distacco proprio dalla prima in classifica. Un piccolo grande miracolo calcistico tutto costruito in casa, visto che per questa specifica categoria la società ha rinunciato alla presenza di un direttore sportivo, organizzando il lavoro con risorse interne.

"Eravamo retrocessi con gli Juniores nei provinciali nella stagione precedente al Covid - ricorda il presidente del Casellina, Giovanni Bellosi - e subito ci siamo posti come obiettivo quello di risalire e creare un progetto duraturo, trattandosi secondo noi di una categoria estremamente importante per una società dilettante come la nostra. Devo ringraziare per i successi di questi due anni il consigliere Daniele Manetti che ha preso a cuore la questione con passione, competenza e quotidiana presenza. L’obiettivo di questo anno era in verità soltanto la salvezza, ma provare a fare bene non costa nulla vista la qualità sia umana che tecnica dello staff tecnico e della rosa dei giocatori".

La squadra è affidata a Roberto Marongiu, allenatore esperto che più volte ha vinto campionati della categoria Juniores, l’ultima delle quali in ordine temporale l’anno scorso proprio a Casellina, con l’aiuto del suo vice Massimiliano Busin. Questa la rosa della squadra Juniores Regionale del Casellina: Lorenzo Amaro, Gabriele Bacheca, Federico Bardi, Daniele Bartolucci, Stefano Battista, Giuseppe Canzani, Valerio Cirilli, Abdoul Diop, Gregorio Giannini, Niccolò Giannini, Rocco Gioffré, Samuele La Corte, Andrea Lunghi, Niccolò Meucci, Alessio Salvagnini, Andrea Tortoli, Mory Traoré, Aldo Troiano, Lorenzo Zamillo (capitano), Tommaso Zatteri.

Francesco Querusti