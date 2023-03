Il sorriso di Italiano "Vincere ci fa bene"

Il timore di Vincenzo Italiano è chiaro. Non aver avuto abbastanza tempo per preparare la partita. Alla vigilia il tecnico non ha nascosto le sue preoccupazioni: "La squadra sta bene da un punto di vista mentale, vincere è sempre bello. Era quello che volevamo. Fisicamente abbiamo da recuperare da una partita che ci ha visti in campo per una battaglia vera e propria, su un terreno di gioco molto pesante. Lo sforzo non è stato da poco, dobbiamo recuperare velocemente, è chiaro che le rotazioni che stiamo facendo ultimamente ci possano dare grande vantaggio".

La squadra di Baroni, reduce da tre sconfitte consecutive, rappresenta comunque una minaccia. "Il Lecce è veloce, intenso, ti pressa e ti viene a prendere alto. Si sta giocando tantissimo come noi: troveremo le difficoltà di una partita vera che cercheremo di affrontare nel migliore dei modi. È l’ultima di un periodo dove stiamo facendo ottime cose e siamo in crescita. Vogliamo continuare e non dobbiamo fermarci". "Chiudere marzo con un altro risultato positivo è il nostro obiettivo - prosegue il tecnico al sito ufficiale -. Siamo in casa, dobbiamo prendere qualche punticino per continuare a mettere a posto questa nostra classifica che non ci soddisfa". La formazione resta un rebus, che sarà sciolto a poche ore dal match. "Vediamo chi sarà al 100% e chi sarà in condizione di dare il suo contributo, ma le rotazioni ci stanno permettendo di mandare in campo giocatori con non tanta fatica sulle gambe e che possono fare la prestazione". Un commento poi anche sul Lech Poznan, prossimo avversario in Europa. "Se sono contento o meno del sorteggio conta poco. Tutte le partite sono difficili. Ci giochiamo tanto, avremo le antenne dritte. Ci penseremo al momento giusto". Infine una battuta sul pubblico. "Mi auguro che tutto lo stadio ci possa aiutare a trovare le energie per esprimerci al massimo ed andare oltre la fatica".

Alessandro Latini