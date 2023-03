Il San Donato è in ritmo Ora la supersfida col Siena

Dopo il trionfo di Pontedera nel mirino del San Donato Tavarnelle ora c’è una gara particolare. Domenica, al "Brilli Peri" arriva il Siena e lo fa nel momento migliore per la squadra di Buzzegoli-Ghizzani che cerca ancora punti necessari per uscire fuori dalla zona pericolosa. Dopo il 3-0 subito all’andata il vento è cambiato. Il San Donato Tavarnelle dopo la vittoria a Pontedera, la quinta in campo esterno dopo Sassari, Fiorenzuola, Carrara e Rimini, ha confermato di essere viva. È un buon momento particolarmente felice per la società del presidente Andrea Bacci che oltre alla Prima squadra, si gode l’ennesimo trionfo della squadra Primavera di Berchielli che ha battuto l’Ancona, 1-0, grazie al gol di Gorfini; sempre seconda dietro alla capolista Fidelis Andria.

"A Pontedera – puntualizza il patron Fabrizio Fusi, che da oltre 15 anni sta facendo crescere questo San Donato Tavarnelle – la squadra ha dimostrato maturità, carattere e voglia di ritornare a casa con un risultato pieno C’è riuscita perché non ha mai perso quella carica giusta per andare avanti verso la salvezza". Ha segnato pure un giovane: è contento? "Alessio Rossi è uno dei tanti giovani interessanti che abbiamo. L’area tecnica ci mette l’anima per farli crescere. Siamo molto soddisfatti anche per la squadra Primavera che continua a mietere successi: è seconda in classifica, è la rivelazione del campionato; una grande sorpresa".

Giovanni Puleri