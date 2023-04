I Giovanissini volano ai quarti Imitati dalla selezione Femminile

Si sono conclusi i gironi eliminatori del Torneo delle Regioni di calcio giovanile in svolgimento in Piemonte, Continua l’avventura di due delle quattro Rappresentative della Toscana impegnate a tenere in alto il blasone della nostra regione. La Rappresentativa Giovanissimi e la Rappresentativa Femminile hanno chiuso entrambe al primo posto il cammino nel rispettivo girone A, staccando dunque il pass per i quarti di finale. Eliminati invece Juniores e Allievi.

Dopo il successo con la Campania e il pareggio con la Liguria, nella terza e ultima giornata della fase a gironi, la selezione Giovanissimi ha battuto la Sardegna. Il gol in avvio di Di Luca e quello di Fiacchini nel secondo tempo hanno permesso alla Toscana di vincere 2-1 chiudendo il girone A al comando con 7 punti.

Esulta anche la Rappresentativa femminile, anch’essa imbattuta nelle prime tre giornate del torneo. Dopo il pari all’esordio con la Campania e il successo sulla Liguria, la Rappresentativa Toscana, guidata dalla responsabile Luciana Pedio, ha chiuso il girone con un altro pareggio per 1-1 con la Sardegna. Tanto basta per archiviare il girone A al primo posto e qualificarsi alla fase successiva del torneo.

Si ferma invece alla fase a gironi il percorso di Juniores e Allievi. Dopo la sconfitta all’esordio e il successivo pari senza reti, gli Juniores hanno subito un’altra sconfitta di misura per 1-0 contro la Sardegna, chiudendo la fase a gironi con un solo punto. Per gli Allievi, dopo una sconfitta e un pareggio, arriva la vittoria, ma il 3-1 in rimonta ai danni della Sardegna firmato Rosaia, Campera e Pazzagli non basta. La Toscana conclude seconda con quattro punti, ma non riesce a rientrare tra le migliori seconde per passare ai quarti di finale.

Dopo la giornata di riposo di ieri, le Rappresentative torneranno in campo oggi in Piemonte per i quarti di finale. I Giovanissimi della Toscana affronteranno il Lazio (ore 9.30), mentre la Rappresentativa Femminile sarà impegnata contro il Veneto (ore 16.30).

Francesco Querusti