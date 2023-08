I Cannone e Pani convocati ai Mondiali

Un cammino iniziato molti anni fa con la palla ovale in mano e i primi placcaggi fatti a Firenze.

Tra i 33 convocati per i Mondiali di Francia (8 settembre) c’è una nutrita colonia di fiorentini. Il ct azzurro Kieran Crowley oltre a Lorenzo e Niccolò Cannone ha chiamato infatti anche il giovane Lorenzo Pani. Per tutti sarà la prima partecipazione a una rassegna iridata. I fratelli Cannone, seconda e terza linea, sono ormai in pianta stabile con la nazionale maggiore. Il più grande Niccolò, classe ’98 e 32 caps, ha iniziato nel Bombo passando poi a Mugello, Florentia, le Accademie Federali di Prato e Parma, Petrarca e Benetton. Lorenzo, 2001 e 11 caps, ha fatto lo stesso percorso del fratello passando dal Bombo al Florentia per poi raggiungere il Petrarca e infine la Benetton. Legatissimi a Firenze, appassionati di calcio fiorentino, hanno entrambi il nome del fratello tatuato.

E’ alla terza presenza in nazionale invece Lorenzo Pani, che con i suoi 21 anni sarà il più giovane azzurro aggregato al gruppo. Anche per lui prima esperienza al mondiale, dopo quelli nelle giovanili. Ha iniziato a giocare nel Sesto Fiorentino per passare ai Cavalieri Union e poi alle Zebre di Parma. L’esordio azzurro è in programma sabato 9 settembre contro la Namibia, poi toccherà a Uruguay, Francia e Nuova Zelanda.