Gastone Nencini: giovani, gare e valori Il vivaio delle due ruote made in Toscana

Nel Palazzo Pretorio a Barberino di Mugello la presentazione del vivaio della S.C. Gastone Nencini, con l’assessore allo sport Paolo Tagliaferri, il presidente della Fondazione Vangi Giampiero Luchi. Hanno fatto gli onori di casa il presidente della società Massimo Bacherini, Elisabetta Nencini, figlia del grande campione mugellano e Jacopo Bacherini nipote di Gastone e segretario della società.

La società di Barberino è scuola di insegnamento con il ciclodromo a disposizione per gli allenamenti in tutta sicurezza, un punto di riferimento per i giovanissimi che praticano questo sport, e garanzia di affidabilità per i loro genitori. Sono 13 i giovanissimi compresi i tre appartenenti alla promozionale giovanile, mentre la squadra esordienti si compone di una femmina e due maschi. La società sarà attivissima anche in campo organizzativo. Il Memorial Gastone Nencini per giovanissimi il 6 maggio al ciclodromo, impianto che ospiterà il 20 maggio la "Giornata della sicurezza stradale" in collaborazione con la polizia municipale. Il 20 luglio gara giovanissimi a Barberino; il 3 settembre la 72esima Coppa Lanciotto Ballerini per dilettanti élite e under 23 a Campi Bisenzio; il 17 settembre la Coppa Sportivi Bilancino per esordienti a Barberino, dove infine ci sarà il giorno 24 la chiusura stagionale con il Memorial Gastone Nencini per giovanissimi "Aspettando la Gran de Part del Tour de France 2024". Un bel programma per tenere sempre alto il nome di Gastone Nencini, e a luglio saranno 18 anni dalla fondazione.

Esordienti: Mariajosè Villone, Duccio Aiazzi, Lapo Pierazzoli. D.S. Luca Toccafondi e Federico Arzilli.

Giovanissimi: Ilaria Bargiotti, Adele Gentili, Mario Ungureanu, Gabriele Fucci, Perseo Seneci, Giuseppe Villone, Samuele Bargiotti, Francesco Ungureanu, Erale Seneci, Davide Gentili, Mattia Mordini, Giulia Villone, Luca Ugolini.

D.S. Iacopo Viviani, Gianluca Viola, Pierluigi Nencini. Accompagnatore: Carlo Stefani.

Antonio Mannori