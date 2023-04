Insulti razzisti a Lukaku, Fondazione Nelson Mandela: “Siamo turbati”

Firenze, 6 aprile 2023 - "Siamo davvero turbati dalle immagini che continuiamo a vedere, di persone che fischiano i giocatori in virtù del fatto che sono neri: nella settimana in cui si celebra l'anniversario della scomparsa di Martin Luther King, questa cosa ci disturba ancora di più". Lo ha affermato Sello Hatang, Ceo della Nelson Mandela Foundation, a proposito degli insulti razzisti contro l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku in occasione del recente match di Coppa Italia Juventus-Inter.

"Mandela ha sempre detto che odiava il razzismo in tutte le sue forme - ha detto Hatang, che in questi giorni sta visitando Firenze, parlando coi giornalisti al Nelson Mandela Forum del capoluogo toscano -, spero che questa cosa venga compresa dalle persone. A coloro che sono vittime del razzismo diciamo di continuare a fare quello che fanno, perché quello è un talento che Dio ha dato loro. Solo quando ci alzeremo per farlo, il mondo riconoscerà che in realtà il colore non conta, e che solo la stupidità degli esseri umani continua a danneggiare il bene che c'è là fuori".