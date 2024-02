Folgor Calenzano in vetta. Cubino vince in rimonta

Nel girone C continua l’alternanza al vertice della classifica. La Folgor Calenzano vince in casa in rimonta 2-1 contro il Casale Fattoria e supera Cerbaia e Jolo, entrambe fermate sul pareggio. A Calenzano vantaggio degli ospiti al 26’ con Colzi, poi comandano il gioco i locali in rete con con Carlini al 40’ e Ghelli al 93’. Finisce in parità 0-0 l’atteso derby Barberino Tavarnelle contro Cerbaia, fra due squadre che puntano in alto. La partita ha visto un grande equilibrio di valori in campo davanti a una bella cornice di pubblico, per una sfida molto sentita nei due paesi. Al termine ha prevalso la paura di perdere con squadre che non hanno voluto rischiare e poche occasioni da gol durante i due tempi per un giusto pareggio. Lo Jolo è stato fermato sull’1-1 casalingo dal Barberino di Mugello: vantaggio dei pratesi al 13’ del primo tempo con Marchio e pari dei mugellani al 79’ con Nuti.

La Ginestra conquista un punto importante a Quarrata pareggiando 0-0; mentre il Novoli è stato sconfitto 1-0 a Gambassi, con col decisivo di Fontanelli al 31’ del primo tempo. Espulsi Salerno del Gambassi e Castrogiovanni del Novoli. L’Albacarraia sconfigge 1-0 il Csl Prato, gol decisivo di Simonetta al 91’ e si conferma squadra di carattere ben guidata da mister Pugliese. La Sancascianese perde in casa, a sorpresa, contro gli Amici Miei. Che per la Sancascianese fosse una giornata storta si è capito dalla traversa di Petracchi e da altre occasioni non concretizzate. L’Atletica Castello batte l’Isolotto 3-0, nella sfida fiorentina per la salvezza, con i gol di Ferri e doppietta di Fantechi.

Nel girone D il Cubino mantiene il primo posto battendo 3-1 in rimonta il Belmonte. Vantaggio del Belmonte con Posarelli e rimonta del Cubino con rigore di Marzoli e gol di Gelli e Mecatti. Il Reggello passa 1-0 sul campo del Galluzzo con decisivo il gol di Tozzi al 60’. Sterili gli attacchi dei locali, sfortunati in alcune circostanze non riuscendo a mettere a segno le diverse palle gol costruite. Il Reggello si è mostrato squadra solida e quadrata in ogni reparto, colpendo un palo, una traversa e sbagliando un calcio di rigore.

L’Incisa dimostra una grande forza di squadra e vince in rimonta 4-2 lo spettacolare derby contro la Rignanese. Una curiosità riguarda la Rignanese che ha segnato due gol nei primi tre minuti di gioco, ma poi è stata rimontata dalle reti di Espinosa, un autogol, Bencivenni e Cassigoli. Lo Sporting Arno si conferma in salute e vince 5-0 sul campo del fanalino di coda Pratovecchio con reti di Giannone 2, Marangon, Innocenti e Niscola. Il Vaggio Piandiscò prevale 1-0 sul San Godenzo al termine di una gara molto combattuta. Il Bibbiena ha sconfitto 3-0 il Casellina. In parità le altre due gare della giornata: San Clemente-Castelnuovese 2-2 e Levane-Chianti Nord 1-1.

Francesco Querusti