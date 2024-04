A Firenze si corre la prima edizione della Rotary Run

Firenze, 19 aprile 2024 - L’appuntamento è per domenica 20 ottobre per la prima edizione della Rotary Run Italia, manifestazione ludico motoria con due percorsi, uno di 10 km a passo libero e una camminata di circa 3 km. L’evento, voluto dai presidenti dei Rotary Club dell’area medicea e non solo del Distretto 2071 Toscana, ha il supporto tecnico organizzativo dell’associazione sportiva Gs Il Fiorino. I percorsi sono in fase di definizione, il ritrovo sarà in piazza del Carmine alle 7 con partenza (alle ore 9.30 per la 10 km e alle 9.40 per la camminata di 3 km) e arrivo sempre in piazza del Carmine. Il tempo limite della corsa è di 100 minuti per la 10 km e di 60 minuti per la 3 km. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto per l’acquisto di un pulmino 9 posti a favore dell’associazione sportiva 'Il Ritrovo' che consente ai ragazzi, con disagio e disabilità di giocare a calcio.

Come partecipare

L’iniziativa ludica e non competitiva e la partecipazione è aperta a chiunque (non sono previste classifiche, gettoni e premiazioni). È prevista la rilevazione cronometrica del tempo impiegato per i partecipanti al percorso di 10 km. Il cronometraggio è a cura di Evodata. La misurazione dei tempi sarà effettuata con il sistema MyLaps-Bibtag che ogni partecipante riceverà già applicato al pettorale di identificazione. Il chip è usa e getta per cui non va restituito. Verranno comunicati e pubblicati on line i tempi di tutti i partecipanti in un elenco in ordine alfabetico come da normativa vigente. È necessario iscriversi on-line a www.rotaryrunitalia.it, compilando integralmente la scheda di iscrizione con pagamento in una delle forme consentite dalla piattaforma. I partecipanti si impegnano a rispettare il regolamento e tutta la normativa vigente compreso ma non limitato al vigente codice della strada.

Premiazioni

Considerata la natura sociale e non competitiva della manifestazione ludico motoria, le uniche premiazioni previste sono per le 5 squadre o gruppi o associazioni più numerose oltre a premi per gli appartenenti al Rotary ed alle forze dell’ordine.