Firenze Marathon, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 23 novembre 2023 - Domenica 26 novembre torna la Firenze Marathon. Si tratta della 39esima edizione che si correrà grosso modo sullo stesso percorso dell’anno scorso con una piccola modifica nella parte iniziale legata ai cantieri della tramvia in zona piazza San Marco. Quindi saranno interessati anche i viali di circonvallazione tra piazzale Donatello e piazzale di Porta al Prato, i lungarni fino al Tuscany Hall, la zona dello stadio oltre al Parco delle Cascine. Oltre all’anello autostradale Firenze sud-Firenze Nord saranno sempre percorribili le seguenti direttrici.

Direttrici da sud Per le provenienze da via Aretina: via Rocca Tedalda-ingresso sottopasso del Gignoro-via Corilla-via Spadaro-via della Chimera-via Vitelli-via del Gignoro-viale Verga (direzione viale Duse uscita su via Lungo l’Affrico-viale Righi-viale Volta-piazza delle Cure poi tutte le direttrici o verso via Faentina o verso i viali/piazza della Libertà. Per le provenienze da viale Europa: viale Giannotti-piazza Ravenna-lungarno Ferrucci- piazza Ferrucci- viale dei Colli- Porta Romana-piazza Pier Vettori-via del Ponte Sospeso fino alle 12 in piazza Gaddi in corsia protetta-via dei Vanni direzione Isolotto e quindi Viadotto dell’Indiano. Dalle 12 piazza Gaddi sarà aperta anche verso Ponte alla Vittoria.

Direttrici da nord/Isolotto

Per le provenienze da Isolotto: via del Sansovino-via Pisana-piazza Pier Vettori-viale Aleardi verso Porta Romana-viale dei Colli-piazza Ferrucci-via Orsini e uscita verso Firenze Sud. Libere le direttrici verso Ospedale di Careggi attraverso il Ponte dell’Indiano. Per le provenienze da Novoli: verso Careggi tutto libero, mentre in direzione sud lo stesso itinerario da Isolotto quindi attraverso il Ponte all’Indiano. Oppure direzione Careggi-via Bolognese-via Salviati-via Faentina (o Ponte Rosso) direzione piazza delle Cure-viale dei Mille-via Pacinotti-viale Volta-viale Righi-viale Lungo L’Affrico-viale Duse-viale Verga-via del Gignoro-via Aretina o via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sempre aperti e percorribili nei due sensi il Viadotto Marco Polo e il Viadotto dell’Indiano, e per quanto riguarda i viali di circonvallazione il tratto da piazza della Libertà a viale Lavagnini in direzione di viale Strozzi sarà sempre percorribile mentre il tratto piazza Libertà-viale Matteotti-piazzale Donatello riaprirà nei due sensi di marcia alle 9.30 circa. Riaprirà intorno alle 9.40 il tratto Porta a Prato-viale Fratelli Rosselli-viale Strozzi-viale Lavagnini mentre alle 12 sarà la volta del tratto Porta a Prato-viale Fratelli Rosselli-Ponte alla Vittoria. L’ultimo tratto dei viali a riaprire nei due sensi di marcia è quello piazzale Donatello-piazza Beccaria-viale Giovine Italia e viale Amendola alle 14 circa.