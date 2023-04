"Firenze Ladies Open", evento show Al Match Ball le regine del tennis

Per celebrare i suoi primi 50 anni di vita il Match Ball Firenze Country Club ha scelto di farlo con un evento speciale che va in scena per la prima volta in Italia: il "Firenze Ladies Open", un torneo internazionale femminile del circuito WTA 125 in programma dal 14 al 21 maggio. Così, dopo l’ATP 250 maschile che si giocò a Palazzo Wanny nello scorso ottobre questa volta sarà il tennis rosa il protagonista di uno spettacolo che si preannuncia di altissimo livello. La formula della manifestazione, che si svolge in contemporanea con la seconda settimana degli Internazionali di Roma, è inedita; infatti alle giocatrici già inserite nell’entry list in base al ranking ve ne saranno altre, uscite di scena nei primi turni del torneo romano, alle quali gli organizzatori concederanno la wild card.

A oggi, intanto, fra le 22 iscritte, tutte con classifica fra il 52° e il 120° posto, vi sono due azzurrine reduci dal successo di sabato scorso a Bratislava contro la Slovacchia in Billie Jean King Cup (la Davis al femminile) che ha permesso alla squadra capitanata da Tathiana Garbin di qualificarsi per le finals di novembre: Jasmine Paolini, la ventisettenne di Castelnuovo Garfagnana, attuale 66 al mondo; e la ventiquattrenne riminese Lucia Bronzetti (79). In main draw anche un’altra presenza importante: la trentacinquenne bolognese Sara Errani (85), ex numero 5 e finalista al Roland Garros 2012 e a Roma due anni dopo.

Fra le altre big meritano attenzione la ceca Karolina Muchova (52), attualmente prima testa di serie, la ventiseienne egiziana Mayar Sherif (61) e la ventinovenne canadese Eugenie Bouchard che, dopo essere stata la numero cinque e aver disputato la finale Slam a Wimbledon nel 2014, è stata fermata da seri infortuni. Il "Firenze Ladies Open" servirà anche come tappa di avvicinamento al Roland Garros, in programma dal 28 maggio all’11 giugno; per questo motivo il Match Ball sta allestendo sui campi in rosso la superficie che vi sarà a Parigi e si giocherà con le palle della stessa marca.

La presentazione dell’evento è stata fatta ieri nella club house del circolo; a ricevere gli ospiti il vicepresidente Leonardo Casamonti, figlio di Roberto, presidente e storico fondatore del Match Ball, inaugurato nel 1973 (oggi conta 16 campi). Nel corso della sua storia ha conquistato tre scudetti di serie A maschile e tre titoli italiani di A femminile. Hanno portato i saluti istituzionali il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, il consigliere con delega allo sport della Città Metropolitana Nicola Armentano e il consigliere della Federtennis e padel Guido Turi. Mentre i dettagli tecnico-organizzativi li ha forniti il direttore del torneo Mauricio Rosciano.

Biglietti e abbonamenti

È possibile acquistarli su TicketOne: questo il link per entrare direttamente nella sezione: https:www.ticketone.itartistfirenze-ladies-open. Prezzi biglietti giornalieri (sessione unica a partire dalle ore 11): da 5 a 32 euro; abbonamento: 110 euro. Per i tesserati della FITP è previsto uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto.

Franco Morabito