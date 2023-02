Ciclismo, oggi la Firenze-Empoli apre la stagione dilettanti in Toscana

Il podio della Firenze-Empoli 2022

Firenze,25 febbraiop 2023 - Tocca oggi sabato 25 febbraio alla 36^ Firenze-Empoli, aprire la stagione dei dilettanti in Italia assieme alla Coppa San Geo in Lombardia. Trentatré le squadre al via della classica toscana per 193 élite-under 23. Sarà la prima edizione senza Renzo Maltinti, fondatore della gara con Paolo Marcucci nel 1987, e presidente del gruppo organizzatore. Mancherà a tutti, il suo immancabile saluto e sorriso. Tocca ai figli Roberto e Cristina proseguire la storia della prestigiosa corsa.

I PRINCIPALI ISCRITTI: Diversi i pretendenti al successo ad iniziare da chi l’ha già vinta come Guzzo e Nencini. C’è anche chi ha già vinto in questa stagione come l’africano Stedman, e tra i maggiori favoriti Buratti grande protagonista della stagione 2022, Di Felice, Milosevic, Mazzucco, Magli, Crescioli, Innocenti, De Pretto, Ciuccarelli, Garibbo, Dati, Carollo, Novak, Pirro, Foldager, Bauce, Butteroni, Portello, Zamperini, Cataldo, De Cassan, Della Lunga, Faresin.

Il percorso è lungo 149 e dopo il tratto in linea di circa 45 km, si arriva ad Empoli per affrontare 6 giri del circuito con le salite di Monteboro e Monterappoli, ed in quello finale anche la salita delle Casette a 6 km dall’arrivo. Il via alle 11,50 da Piazzale Michelangelo, l’arrivo in via Carraia a Empoli alle 15,30 dove nel 2022 vinse Federico Guzzo della Zalf Euromobil. La gara sarà trasmessa su Alert System Canale 88 lunedì 27 febbraio alle ore 21,30