San Valentino viola: quella col Bologna sarà la gara ufficiale 3.900 della storia della Fiorentina

Firenze, 12 febbraio 2024 – Sperando che sia di buon auspicio, per la Fiorentina la gara di Bologna del 14 febbraio (fischio d’inizio alle 19) sarà comunque una partita particolare. Non tanto per la coincidenza con San Valentino, ma perché sarà la gara ufficiale numero 3.900 della storia viola e la numero 2.900 in serie A (a girone unico, per cui non è conteggiato il campionato 1945-46 “Serie mista A-B Centro-Sud” che è ovviamente calcolato nel totale delle gare ) .

A darne notizia è l’Ufficio Statistica del Museo Fiorentina.

“Il bilancio complessivo - si legge in una nota del Museo Fiorentina – è di 1.636 vittorie, 1.136 pareggi, 1.127 sconfitte con 5.654 reti fatte e 4.441 subite”.

Questi i risultati ottenuti nelle, fino a ora, 2.899 gare giocate in serie A: 1.144 vittorie, 881 pareggi, 874 sconfitte. 4030 le reti fatte e 3363 subite.

Tornando alle gare ufficiali di tutte le competizioni, “3.596 sono state giocate in competizioni nazionali: 1.487 successi, 1.060 pareggi, 1.049 sconfitte; 5.170 i gol fatti e 4.103 subiti.

303 i match disputati in competizioni internazionali: 149 vittorie, 76 pareggi, 78 sconfitte con 484

reti realizzate e 338 subite”.